|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 21h 26min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 3min
|
Total travel timefrom 1d 16h 22min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 14h 27min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 16h 56min
|Choose
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 3h 18min
|
Total travel timefrom 1d 6h 56min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 2h 29min
|
Total travel timefrom 15h 39min
|Choose
|
Transfer station
NAVASHINOChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 1d 6h 25min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 1d 43min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 20h 31min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 2h 56min
|
Total travel timefrom 18h 51min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 49min
|
Total travel timefrom 1d 6h 14min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 9h 31min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 1d 12h 35min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 1d 19h 49min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 5h 2min
|
Total travel timefrom 16h 5min
|Choose