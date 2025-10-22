|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURG
|
Transfer time from 1h 8min
|
Total travel time from 22h 49min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer time from 1h 6min
|
Total travel time from 1d 2h 10min
|Choose
|
Transfer station
TYUMEN
|
Transfer time from 1h 26min
|
Total travel time from 1d 10h 33min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOV
|
Transfer time from 1h 15min
|
Total travel time from 1d 6h 54min
|Choose
|
Transfer station
ISHIM
|
Transfer time from 3h 59min
|
Total travel time from 1d 18h 54min
|Choose
|
Transfer station
PERM
|
Transfer time from 2h 50min
|
Total travel time from 21h 8min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSK
|
Transfer time from 2h 3min
|
Total travel time from 2d 17h 53min
|Choose
|
Transfer station
OMSK
|
Transfer time from 4h 43min
|
Total travel time from 2d 1h 32min
|Choose
|
Transfer station
TALITSA
|
Transfer time from 5h 31min
|
Total travel time from 1d 8h 16min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYA
|
Transfer time from 1h 24min
|
Total travel time from 2d 6h 17min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSK
|
Transfer time from 4h 5min
|
Total travel time from 2d 10h 26min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOIE
|
Transfer time from 1h 55min
|
Total travel time from 2d 8h 9min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICH
|
Transfer time from 3h 3min
|
Total travel time from 1d 4h 37min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
|
Transfer time from 1h 55min
|
Total travel time from 1d 23h 20min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOL
|
Transfer time from 12h 11min
|
Total travel time from 14h 46min
|Choose