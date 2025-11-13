|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 1d 11h 45min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 49min
|
Total travel timefrom 1d 10h 40min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 18h 27min
|
Total travel timefrom 1d 14h 49min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 18h 40min
|
Total travel timefrom 1d 14h 36min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 19h 13min
|
Total travel timefrom 1d 14h 3min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 18h 26min
|
Total travel timefrom 1d 14h 50min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 19h 13min
|
Total travel timefrom 1d 14h 3min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 18h 51min
|
Total travel timefrom 1d 14h 25min
|Choose