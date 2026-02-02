|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 16h 32min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 40min
|
Total travel timefrom 1d 12h 6min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 17h 45min
|
Total travel timefrom 1d 1h 4min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 14h 36min
|
Total travel timefrom 1d 4h 13min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 12h 53min
|
Total travel timefrom 1d 5h 56min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 11h 22min
|
Total travel timefrom 1d 7h 27min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 16h 24min
|
Total travel timefrom 1d 3h 37min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 10h 18min
|
Total travel timefrom 1d 8h 31min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 11h 38min
|
Total travel timefrom 2d 2h 2min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 10min
|
Total travel timefrom 2d 7h 48min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 14h 44min
|
Total travel timefrom 1d 22h 50min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 13h 12min
|
Total travel timefrom 2d 10h 47min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 1d 13h 44min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 9h 2min
|
Total travel timefrom 1d 6h 2min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 5h 28min
|
Total travel timefrom 1d 9h 36min
|Choose
|
Transfer station
KISLOVODSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 2d 20h 55min
|Choose
|
Transfer station
PYATIGORSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 57min
|
Total travel timefrom 2d 19h 2min
|Choose
|
Transfer station
ESSENTUKIChoose
|
Transfer timefrom 4h 11min
|
Total travel timefrom 2d 19h 48min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 7h 58min
|
Total travel timefrom 2d 16h 1min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 16h 46min
|
Total travel timefrom 1d 21h 57min
|Choose
|
Transfer station
NEVINNOMYSSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 54min
|
Total travel timefrom 2d 13h 5min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 21h 52min
|
Total travel timefrom 1d 16h 51min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 49min
|
Total travel timefrom 1d 18h 54min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 18h 47min
|
Total travel timefrom 1d 19h 56min
|Choose