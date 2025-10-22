|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 4h 31min
|
Total travel timefrom 6h 9min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 13h 34min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 10h 22min
|Choose
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 5h 31min
|
Total travel timefrom 16h 35min
|Choose
|
Transfer station
SHUMERLYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 8h 36min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 8h 11min
|
Total travel timefrom 1d 1h 32min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2h 53min
|Choose
|
Transfer station
NAVASHINOChoose
|
Transfer timefrom 6h 6min
|
Total travel timefrom 16h 4min
|Choose
|
Transfer station
PILNAChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 9h 37min
|Choose
|
Transfer station
VEKOVKAChoose
|
Transfer timefrom 15h 57min
|
Total travel timefrom 18h 36min
|Choose
|
Transfer station
VURNARIEChoose
|
Transfer timefrom 3h 19min
|
Total travel timefrom 7h 41min
|Choose
|
Transfer station
PEREVOZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 16min
|
Total travel timefrom 12h 8min
|Choose