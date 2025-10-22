|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 14h 26min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 1d 10h 4min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 5h 28min
|
Total travel timefrom 1d 15h 29min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 8h 12min
|
Total travel timefrom 1d 12h 38min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 6h 42min
|
Total travel timefrom 1d 4h 28min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 10min
|
Total travel timefrom 1d 6h 39min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 12h 53min
|
Total travel timefrom 1d 5h 57min
|Choose
|
Transfer station
SHAHUNYAChoose
|
Transfer timefrom 18h 39min
|
Total travel timefrom 1d 11min
|Choose
|
Transfer station
URENChoose
|
Transfer timefrom 17h 7min
|
Total travel timefrom 1d 1h 43min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 22h 21min
|
Total travel timefrom 20h 39min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 23h 8min
|
Total travel timefrom 2d 5h 41min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 13h 47min
|
Total travel timefrom 3d 5h 13min
|Choose
|
Transfer station
TALOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 11min
|
Total travel timefrom 3d 1h 49min
|Choose