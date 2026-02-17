|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 1d 5h 46min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 1d 21h 24min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 2d 2h 39min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 40min
|
Total travel timefrom 2d 15h 18min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 36min
|
Total travel timefrom 3d 3h 27min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 3d 13h 30min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 3d 10h 50min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 3d 8h 39min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 1d 6h 8min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 3d 21h 35min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 7min
|
Total travel timefrom 4d 3h 56min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 3h 49min
|
Total travel timefrom 1d 17h 56min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 28min
|
Total travel timefrom 5d 1h 4min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 9h 27min
|
Total travel timefrom 2d 11h 48min
|Choose