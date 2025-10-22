|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer timefrom 14h 4min
Total travel timefrom 3d 20h 24min
Transfer station
TAYSHET
Transfer timefrom 15h 3min
Total travel timefrom 4d 2h 52min
Transfer station
KRASNOYARSK
Transfer timefrom 16h 16min
Total travel timefrom 4d 2h 11min
Transfer station
ANZHERSKAYA
Transfer timefrom 14h 32min
Total travel timefrom 4d 3h 55min
Transfer station
YURGA
Transfer timefrom 14h 35min
Total travel timefrom 4d 3h 52min
Transfer station
TAYGA
Transfer timefrom 14h 33min
Total travel timefrom 4d 3h 54min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer timefrom 15h 46min
Total travel timefrom 4d 6h 12min
Transfer station
TYUMEN
Transfer timefrom 14h 34min
Total travel timefrom 4d 7h 24min
Transfer station
MARIINSK
Transfer timefrom 15h 8min
Total travel timefrom 4d 3h 19min
Transfer station
BOGOTOL
Transfer timefrom 14h 47min
Total travel timefrom 4d 3h 40min
Transfer station
ZAOZIERNAYA
Transfer timefrom 15h 1min
Total travel timefrom 4d 3h 6min
Transfer station
INGASHSKAYA
Transfer timefrom 14h 57min
Total travel timefrom 4d 2h 50min
Transfer station
ILANSKAYA
Transfer timefrom 15h 15min
Total travel timefrom 4d 2h 33min
Transfer station
ACHINSK
Transfer timefrom 14h 48min
Total travel timefrom 4d 3h 39min
Transfer station
UYAR
Transfer timefrom 15h 1min
Total travel timefrom 4d 3h 26min
Transfer station
RESHOTIE
Transfer timefrom 14h 57min
Total travel timefrom 4d 2h 49min
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
Transfer timefrom 15h 3min
Total travel timefrom 4d 3h 3min
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer timefrom 16h 5min
Total travel timefrom 4d 2h 22min
Transfer station
BARABINSK
Transfer timefrom 16h 41min
Total travel timefrom 4d 1h 46min
Transfer station
OMSK
Transfer timefrom 17h 41min
Total travel timefrom 4d 46min
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOIE
Transfer timefrom 16h 27min
Total travel timefrom 4d 2h
Transfer station
TYAZHIN
Transfer timefrom 17h 29min
Total travel timefrom 4d 5h 19min
Transfer station
KOZULKA
Transfer timefrom 18h 8min
Total travel timefrom 4d 4h 40min
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer timefrom 18h 30min
Total travel timefrom 4d 4h 18min
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer timefrom 18h 22min
Total travel timefrom 4d 4h 26min
Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer timefrom 17h 3min
Total travel timefrom 4d 5h 45min
Transfer station
SEVEROBAIKALSK
Transfer timefrom 21h 4min
Total travel timefrom 5d 21h 33min
Transfer station
VIHOREVKA
Transfer timefrom 5h 16min
Total travel timefrom 4d 13h 21min
Transfer station
SOSNOVIEE RODNIKI
Transfer timefrom 10h 13min
Total travel timefrom 4d 8h 24min
Transfer station
CHUNA
Transfer timefrom 9h 42min
Total travel timefrom 4d 8h 55min
Transfer station
BRATSK
Transfer timefrom 1h 19min
Total travel timefrom 4d 15h 9min
