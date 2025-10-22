|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 3d 16min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 4d 9h 40min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 4d 13h 50min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 4d 10h 59min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 29min
|
Total travel timefrom 4d 5h 21min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 7h 25min
|
Total travel timefrom 4d 3h 25min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 4d 1h 13min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 3d 9h 46min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 31min
|
Total travel timefrom 4d 18h 28min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 1min
|
Total travel timefrom 3d 13h 44min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 3d 22h 54min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 3d 8h 33min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 8min
|
Total travel timefrom 3d 3h 42min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 7min
|
Total travel timefrom 3d 4h 43min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 8h 29min
|
Total travel timefrom 3d 2h 21min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 4h 37min
|
Total travel timefrom 3d 6h 13min
|Choose
|
Transfer station
YAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 38min
|
Total travel timefrom 4d 12h 44min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 14h 5min
|
Total travel timefrom 4d 16h 17min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 42min
|
Total travel timefrom 4d 15h 27min
|Choose
|
Transfer station
TIENDAChoose
|
Transfer timefrom 16h 16min
|
Total travel timefrom 2d 1h 18min
|Choose