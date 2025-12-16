|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 4h 4min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 4h 5min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 14h 29min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 9h 27min
|Choose
|
Transfer station
NEREHTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 4h 5min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 5h 4min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 2d 2h 17min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 20h 25min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 1d 6h 45min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 22h 53min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 3h 54min
|
Total travel timefrom 2d 14h 1min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 3d 5h 30min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 6d 13h 45min
|Choose