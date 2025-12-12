|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MIKUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 9h 34min
|Choose
|
Transfer station
PECHORAChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 8h 43min
|Choose
|
Transfer station
IRAELChoose
|
Transfer timefrom 11h 20min
|
Total travel timefrom 8h 41min
|Choose
|
Transfer station
UHTAChoose
|
Transfer timefrom 10h 49min
|
Total travel timefrom 9h 12min
|Choose
|
Transfer station
SOSNOGORSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 4min
|
Total travel timefrom 8h 57min
|Choose
|
Transfer station
KNYAZHPOGOSTChoose
|
Transfer timefrom 9h 47min
|
Total travel timefrom 9h 55min
|Choose
|
Transfer station
CHIKSHINOChoose
|
Transfer timefrom 14h 15min
|
Total travel timefrom 14h 21min
|Choose
|
Transfer station
KADZHEROMChoose
|
Transfer timefrom 14h 21min
|
Total travel timefrom 14h 14min
|Choose
|
Transfer station
MALAYA PERAChoose
|
Transfer timefrom 14h 38min
|
Total travel timefrom 13h 46min
|Choose
|
Transfer station
SINDORChoose
|
Transfer timefrom 14h 56min
|
Total travel timefrom 12h 14min
|Choose
|
Transfer station
URDOMAChoose
|
Transfer timefrom 3h 14min
|
Total travel timefrom 14h 12min
|Choose
|
Transfer station
USINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 49min
|
Total travel timefrom 13h 31min
|Choose
|
Transfer station
VELSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 1d 6h 29min
|Choose
|
Transfer station
SIENYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 13min
|
Total travel timefrom 18h 12min
|Choose
|
Transfer station
ZELENOBORSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 29min
|
Total travel timefrom 14h 2min
|Choose