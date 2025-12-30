|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 1d 18h 41min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 4h 22min
|
Total travel timefrom 2d 19h 31min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 4h 49min
|
Total travel timefrom 2d 19h 7min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 6h 1min
|
Total travel timefrom 2d 18h 2min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 7h 27min
|
Total travel timefrom 2d 16h 45min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 22min
|
Total travel timefrom 2d 15h 20min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 2d 12h 26min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 2d 7h 20min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 11h 15min
|
Total travel timefrom 2d 13h 41min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 3d 47min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 2d 21h 27min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 3h 32min
|
Total travel timefrom 2d 6h 27min
|Choose