|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 38min
|
Total travel timefrom 1d 8h 59min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 1d 13h 56min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 7h 43min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 1d 9h 19min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 14min
|
Total travel timefrom 1d 9h 30min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 20h 48min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 1d 20h 9min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 55min
|
Total travel timefrom 1d 18h 35min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 3h 59min
|
Total travel timefrom 1d 17h 32min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 23h 37min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 3d 11h 9min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 2h 37min
|
Total travel timefrom 1d 10h 9min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 15h 14min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 2d 20h 56min
|Choose