No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KRASNOYARSK - IZHEVSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
KIROV
Transfer time
from 1h 37min
Total travel time
from 2d 7h 1min
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 1h 40min
Total travel time
from 3d 4h 13min
Transfer station
PERM
Transfer time
from 11h 4min
Total travel time
from 1d 22h 27min
Transfer station
BALEZINO
Transfer time
from 10h 16min
Total travel time
from 1d 22h 46min
Transfer station
GLAZOV
Transfer time
from 8h 16min
Total travel time
from 2d 42min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 13h 36min
Total travel time
from 1d 21h 1min
Transfer station
KOTELNICH
Transfer time
from 13h 52min
Total travel time
from 2d 11h 52min
Transfer station
VERESHCHAGINO
Transfer time
from 10h 52min
Total travel time
from 1d 23h 29min
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Transfer time
from 4h 39min
Total travel time
from 2d 17h 40min
Transfer station
ZUEVKA
Transfer time
from 5h 14min
Total travel time
from 2d 3h 40min
Transfer station
SARATOV
Transfer time
from 11h 27min
Total travel time
from 3d 18h 10min
Transfer station
PETROV VAL
Transfer time
from 2h 41min
Total travel time
from 4d 2h 56min
Transfer station
SENNAYA
Transfer time
from 16h 9min
Total travel time
from 3d 13h 28min
Transfer station
KEZ
Transfer time
from 16h 16min
Total travel time
from 2d 4h 35min
Transfer station
YAR
Transfer time
from 7h 8min
Total travel time
from 2d 2h 56min
Transfer station
FALENKI
Transfer time
from 11h 22min
Total travel time
from 2d 9h 12min
Transfer station
VOZROZHDENIE
Transfer time
from 19h 26min
Total travel time
from 3d 10h 11min
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time
from 22h 9min
Total travel time
from 3d 7h 28min
Transfer station
VLADIMIR
Transfer time
from 12h 18min
Total travel time
from 3d 1h 34min
Transfer station
KOVROV 1
Transfer time
from 14h 6min
Total travel time
from 2d 23h 46min
Transfer station
DZERZHINSK
Transfer time
from 3h 15min
Total travel time
from 2d 22h 39min
Transfer station
UREN
Transfer time
from 9h 6min
Total travel time
from 2d 16h 48min
Transfer station
SHAHUNYA
Transfer time
from 10h 33min
Total travel time
from 2d 15h 21min
Transfer station
SEMENOV
Transfer time
from 20h 20min
Total travel time
from 2d 17h 32min
LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

