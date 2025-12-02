|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 3h 58min
|
Total travel timefrom 1d 20h 27min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 19h 20min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 3d 2h 29min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 47min
|
Total travel timefrom 1d 22h 32min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 1d 22h 11min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 20min
|
Total travel timefrom 1d 22h 44min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 1d 21h 35min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 3h 10min
|
Total travel timefrom 1d 21h 51min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 2h 45min
|
Total travel timefrom 2d 1h 37min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 2d 17min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 7h 41min
|
Total travel timefrom 2d 6h 4min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 21min
|
Total travel timefrom 1d 22h 18min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 29min
|
Total travel timefrom 1d 22h 24min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 3d 11h 58min
|Choose