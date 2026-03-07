FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KRASNOYARSK - PENZA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 9min
Total travel time
from 2d 21h 59min
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 1h 3min
Total travel time
from 2d 10h 17min
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 3h 15min
Total travel time
from 2d 11h 31min
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 3h 15min
Total travel time
from 2d 11h 41min
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 3h
Total travel time
from 2d 11h 56min
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 53min
Total travel time
from 2d 12h 4min
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 3h 48min
Total travel time
from 2d 12h 36min
Transfer station
YURGA
Choose
Transfer time
from 12h 43min
Total travel time
from 2d 11h 14min
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 54min
Total travel time
from 2d 12h 11min
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 8h 50min
Total travel time
from 2d 15h 38min
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 13h 28min
Total travel time
from 2d 10h 57min
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 12h 50min
Total travel time
from 2d 11h 35min
Transfer station
CHANIE
Choose
Transfer time
from 12h 18min
Total travel time
from 2d 12h 1min
Transfer station
BOLOTNAYA
Choose
Transfer time
from 12h 38min
Total travel time
from 2d 11h 47min
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 10h 7min
Total travel time
from 2d 14h 21min
Transfer station
BOGDANOVICH
Choose
Transfer time
from 14h 45min
Total travel time
from 2d 12h 58min
Transfer station
ISHIM
Choose
Transfer time
from 12h 12min
Total travel time
from 2d 12h 13min
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 12h 23min
Total travel time
from 2d 12h 2min
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 10h 1min
Total travel time
from 2d 14h 25min
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 9h 54min
Total travel time
from 2d 14h 34min
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 9h 59min
Total travel time
from 2d 14h 29min
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 9h 59min
Total travel time
from 2d 14h 29min
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 9h 45min
Total travel time
from 2d 14h 43min
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 10h 29min
Total travel time
from 2d 13h 59min
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 9h 51min
Total travel time
from 2d 14h 37min
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 9h 51min
Total travel time
from 2d 14h 37min
Transfer station
SHUMIHA
Choose
Transfer time
from 9h 4min
Total travel time
from 2d 15h 24min
Transfer station
PETROPAVLOVSK
Choose
Transfer time
from 9h 48min
Total travel time
from 2d 14h 40min
Transfer station
MAKUSHINO
Choose
Transfer time
from 9h 14min
Total travel time
from 2d 14h 26min
Transfer station
PETUHOVO
Choose
Transfer time
from 9h 27min
Total travel time
from 2d 14h 8min
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 9h 42min
Total travel time
from 2d 14h 46min
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 9h 45min
Total travel time
from 2d 14h 43min
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 9h 51min
Total travel time
from 2d 14h 37min
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 9h 51min
Total travel time
from 2d 14h 37min
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 10h 6min
Total travel time
from 2d 14h 22min
Transfer station
KURGAN
Choose
Transfer time
from 9h 34min
Total travel time
from 2d 14h 34min
Transfer station
KARGAT
Choose
Transfer time
from 3h 2min
Total travel time
from 2d 11h 25min
Transfer station
CHULIEMSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 4min
Total travel time
from 2d 11h 21min
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 8h 7min
Total travel time
from 5d 12h 51min
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 10h 1min
Total travel time
from 5d 11h 2min
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 11h 58min
Total travel time
from 5d 9h 8min
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 9h
Total travel time
from 5d 12h
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 14h 2min
Total travel time
from 5d 7h 11min
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 7h 40min
Total travel time
from 5d 13h 18min
Transfer station
POHVISTNEVO
Choose
Transfer time
from 10h 4min
Total travel time
from 2d 14h 24min
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 10h 12min
Total travel time
from 2d 14h 16min
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 10h 6min
Total travel time
from 2d 14h 22min
Transfer station
PRIYUTOVO
Choose
Transfer time
from 9h 57min
Total travel time
from 2d 14h 31min
Transfer station
SHAFRANOVO
Choose
Transfer time
from 9h 56min
Total travel time
from 2d 14h 32min
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 9h 57min
Total travel time
from 2d 14h 31min
Transfer station
REVDA
Choose
Transfer time
from 14h 53min
Total travel time
from 2d 12h 50min
Transfer station
DRUZHININO
Choose
Transfer time
from 15h 22min
Total travel time
from 2d 12h 21min
Transfer station
SHCHUCHE
Choose
Transfer time
from 9h 5min
Total travel time
from 2d 15h 23min
Transfer station
MISHKINO
Choose
Transfer time
from 9h 7min
Total travel time
from 2d 15h 21min
Transfer station
YURGAMIESH
Choose
Transfer time
from 9h 10min
Total travel time
from 2d 15h 18min
Transfer station
VARGASHI
Choose
Transfer time
from 9h 20min
Total travel time
from 2d 15h 8min
Transfer station
LEBYAZHYA-SIBIRSKAYA
Choose
Transfer time
from 9h 19min
Total travel time
from 2d 15h 9min
Transfer station
UBINSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 4min
Total travel time
from 2d 13h 52min
Transfer station
ISILKUL
Choose
Transfer time
from 10h 13min
Total travel time
from 2d 14h 15min
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 6h 23min
Total travel time
from 2d 15h 57min
Transfer station
ZELENY DOL
Choose
Transfer time
from 12h 49min
Total travel time
from 2d 14h 54min
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
Choose
Transfer time
from 13h 6min
Total travel time
from 2d 14h 37min
Transfer station
AGRYZ
Choose
Transfer time
from 13h 39min
Total travel time
from 2d 14h 4min
Transfer station
YANAUL
Choose
Transfer time
from 13h 56min
Total travel time
from 2d 13h 47min
Transfer station
SARAPUL
Choose
Transfer time
from 13h 35min
Total travel time
from 2d 14h 8min
Transfer station
CHERNUSHKA
Choose
Transfer time
from 14h 2min
Total travel time
from 2d 13h 41min
Transfer station
KRASNOUFIMSK
Choose
Transfer time
from 14h 19min
Total travel time
from 2d 13h 24min
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 13h 16min
Total travel time
from 2d 14h 27min
Transfer station
CANAS
Choose
Transfer time
from 13h 11min
Total travel time
from 2d 14h 32min
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 5h 30min
Total travel time
from 4d 14h 55min
Transfer station
KRASNODAR
Choose
Transfer time
from 18h 38min
Total travel time
from 4d 23h 45min
