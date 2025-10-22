|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 17h 3min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 1d 8h 12min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 16h 32min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 1d 12h 31min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 18min
|
Total travel timefrom 1d 3h 19min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 5h 34min
|
Total travel timefrom 16h 42min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 6h 27min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 3d 9h 27min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 9h 35min
|
Total travel timefrom 3d 1h 36min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 5h 13min
|
Total travel timefrom 4d 22h 2min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 17min
|
Total travel timefrom 3d 11h 29min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 1d 10h 14min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 16h 28min
|
Total travel timefrom 2d 13h 40min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 12h 44min
|
Total travel timefrom 2d 22h 53min
|Choose
|
Transfer station
ALTAYSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 37min
|
Total travel timefrom 1d 25min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 1d 20h 44min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 3d 17h 13min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 17h 23min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 12min
|
Total travel timefrom 3d 6h 49min
|Choose
|
Transfer station
OBChoose
|
Transfer timefrom 10h 34min
|
Total travel timefrom 23h 6min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 2d 6h 52min
|Choose
|
Transfer station
BARNAULChoose
|
Transfer timefrom 15h 14min
|
Total travel timefrom 1d 1h 8min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 7h 21min
|
Total travel timefrom 1d 11h 6min
|Choose
|
Transfer station
CHULIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 36min
|
Total travel timefrom 1d 9min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 13min
|
Total travel timefrom 19h 27min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 19h 55min
|
Total travel timefrom 5d 2h 49min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 19h 44min
|
Total travel timefrom 5d 22h 9min
|Choose
|
Transfer station
SAREPTAChoose
|
Transfer timefrom 17h 6min
|
Total travel timefrom 6d 47min
|Choose
|
Transfer station
ZHUTOVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 36min
|
Total travel timefrom 6d 4h 17min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 11h 49min
|
Total travel timefrom 6d 6h 4min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 6h 17min
|
Total travel timefrom 4d 11h 36min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 7h 43min
|
Total travel timefrom 4d 10h 10min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 57min
|
Total travel timefrom 4d 6h 56min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 11min
|
Total travel timefrom 4d 8h 42min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 11h 46min
|
Total travel timefrom 4d 6h 7min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 18h 56min
|
Total travel timefrom 3d 22h 57min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 14h 29min
|
Total travel timefrom 4d 3h 24min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 16h 17min
|
Total travel timefrom 4d 1h 36min
|Choose
|
Transfer station
PERVOURALSKChoose
|
Transfer timefrom 22h 43min
|
Total travel timefrom 3d 11min
|Choose
|
Transfer station
PETROPAVLOVSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 20min
|
Total travel timefrom 2d 4h 33min
|Choose
|
Transfer station
MAKUSHINOChoose
|
Transfer timefrom 7h 38min
|
Total travel timefrom 2d 10h 15min
|Choose
|
Transfer station
PETUHOVOChoose
|
Transfer timefrom 9h 25min
|
Total travel timefrom 2d 8h 28min
|Choose
|
Transfer station
KURGANChoose
|
Transfer timefrom 4h 15min
|
Total travel timefrom 2d 13h 38min
|Choose
|
Transfer station
ISILKULChoose
|
Transfer timefrom 18h 42min
|
Total travel timefrom 1d 23h 11min
|Choose
|
Transfer station
PROLETARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 23min
|
Total travel timefrom 6d 12h 30min
|Choose
|
Transfer station
KUBERLEChoose
|
Transfer timefrom 7h 33min
|
Total travel timefrom 6d 10h 20min
|Choose
|
Transfer station
SALSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 6d 13h 46min
|Choose
|
Transfer station
DVOYNAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 44min
|
Total travel timefrom 6d 11h 9min
|Choose
|
Transfer station
PESCHANOKOPSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 6d 16h 23min
|Choose
|
Transfer station
REMONTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h
|
Total travel timefrom 6d 7h 53min
|Choose
|
Transfer station
ZIMOVNIKIChoose
|
Transfer timefrom 8h 37min
|
Total travel timefrom 6d 9h 16min
|Choose