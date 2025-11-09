|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 51min
|
Total travel timefrom 2d 11h 14min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 30min
|
Total travel timefrom 2d 9h 51min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 19min
|
Total travel timefrom 2d 9h 5min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 49min
|
Total travel timefrom 2d 8h 31min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 8h 51min
|
Total travel timefrom 2d 9h 31min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 57min
|
Total travel timefrom 2d 9h 23min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 52min
|
Total travel timefrom 5d 16h 8min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 10h 10min
|
Total travel timefrom 2d 16h 13min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 2d 11h 31min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 2d 11h 31min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 8h 48min
|
Total travel timefrom 2d 11h 29min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 18h 30min
|
Total travel timefrom 2d 13h 5min
|Choose