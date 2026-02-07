|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 7h 57min
|
Total travel timefrom 1d 11h 37min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 12h 13min
|
Total travel timefrom 1d 7h 58min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 1d 14h 46min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 16h 56min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 19h 3min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 5h 37min
|
Total travel timefrom 2d 8h 26min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 28min
|
Total travel timefrom 1d 21h 24min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 4h 25min
|
Total travel timefrom 10h 36min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 17h 36min
|
Total travel timefrom 1d 7h 54min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 2d 2h 38min
|Choose
|
Transfer station
USMANChoose
|
Transfer timefrom 3h 42min
|
Total travel timefrom 1d 21h 36min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 11min
|
Total travel timefrom 12h 39min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 42min
|
Total travel timefrom 14h 50min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 50min
|
Total travel timefrom 1d 5h 37min
|Choose