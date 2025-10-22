|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 10min
|
Total travel timefrom 1d 2h 7min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 9min
|
Total travel timefrom 1d 4h 16min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 11h 55min
|
Total travel timefrom 1d 17min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 10h 39min
|
Total travel timefrom 19h 52min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 57min
|
Total travel timefrom 1d 6h 30min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 1d 8h 24min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 1d 9h 57min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 7h 11min
|
Total travel timefrom 1d 5h 16min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 14h 13min
|
Total travel timefrom 16h 18min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 38min
|
Total travel timefrom 1d 12h 13min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 9h 35min
|
Total travel timefrom 1d 7h 14min
|Choose
|
Transfer station
ZAYTSEVKAChoose
|
Transfer timefrom 13h 12min
|
Total travel timefrom 23h
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 18h 30min
|
Total travel timefrom 12h 1min
|Choose
|
Transfer station
EVDAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 18h 19min
|
Total travel timefrom 18h 52min
|Choose
|
Transfer station
MITROFANOVKAChoose
|
Transfer timefrom 22h 43min
|
Total travel timefrom 22h 14min
|Choose