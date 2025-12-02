|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 2d 10h 33min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 56min
|
Total travel timefrom 1d 20h 56min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 14h 11min
|
Total travel timefrom 1d 17h 46min
|Choose
|
Transfer station
OZHERELEChoose
|
Transfer timefrom 20h 20min
|
Total travel timefrom 2d 15h 17min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 8h 59min
|
Total travel timefrom 2d 2h 56min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 17min
|
Total travel timefrom 1d 23h 22min
|Choose
|
Transfer station
KIZILYURTChoose
|
Transfer timefrom 9h 29min
|
Total travel timefrom 14h 13min
|Choose
|
Transfer station
MAHACHKALA-SORTChoose
|
Transfer timefrom 9h 31min
|
Total travel timefrom 14h 11min
|Choose