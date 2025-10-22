FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations MAKHACHKALA - KURGAN

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 4h 5min
Total travel time
from 2d 7h 10min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 5h 31min
Total travel time
from 2d 5h 27min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 5h 19min
Total travel time
from 2d 5h 48min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 5h 35min
Total travel time
from 2d 5h 48min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 4h 18min
Total travel time
from 2d 6h 47min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 4h 14min
Total travel time
from 2d 6h 51min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 4h 31min
Total travel time
from 2d 6h 47min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 4h 13min
Total travel time
from 2d 6h 52min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 4h 19min
Total travel time
from 2d 6h 48min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 4h 49min
Total travel time
from 2d 6h 24min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 4h 46min
Total travel time
from 2d 6h 37min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 4h 13min
Total travel time
from 2d 7h 10min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 4h 14min
Total travel time
from 2d 7h 9min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 3h 28min
Total travel time
from 2d 7h 55min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 4h 10min
Total travel time
from 2d 7h 13min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 4h 14min
Total travel time
from 2d 7h 9min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 4h 13min
Total travel time
from 2d 7h 10min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 4h 46min
Total travel time
from 2d 6h 37min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 10h 50min
Total travel time
from 3d 13h 58min		 Choose
Transfer station
OZHERELE
Choose
Transfer time
from 2h 51min
Total travel time
from 3d 7h 26min		 Choose
Transfer station
VORONEZ
Choose
Transfer time
from 11h 55min
Total travel time
from 2d 23h 22min		 Choose
Transfer station
KIRSANOV
Choose
Transfer time
from 5h 41min
Total travel time
from 2d 15h 5min		 Choose
Transfer station
USMAN
Choose
Transfer time
from 11h 11min
Total travel time
from 3d 6min		 Choose
Transfer station
TAMBOV
Choose
Transfer time
from 2h 48min
Total travel time
from 2d 17h 58min		 Choose
Transfer station
RTISHCHEVO
Choose
Transfer time
from 9h 54min
Total travel time
from 2d 10h 52min		 Choose
Transfer station
UMET
Choose
Transfer time
from 6h 24min
Total travel time
from 2d 14h 22min		 Choose
Transfer station
TAMALA
Choose
Transfer time
from 7h 8min
Total travel time
from 2d 13h 38min		 Choose
Transfer station
SENNAYA
Choose
Transfer time
from 4h 40min
Total travel time
from 2d 6h 43min		 Choose
Transfer station
VOZROZHDENIE
Choose
Transfer time
from 4h 40min
Total travel time
from 2d 6h 43min		 Choose
Transfer station
CHAPAEVSK
Choose
Transfer time
from 11h 21min
Total travel time
from 2d 7h 31min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 13h 24min
Total travel time
from 2d 15h 25min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 11h 14min
Total travel time
from 2d 16h 34min		 Choose
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Choose
Transfer time
from 10h 16min
Total travel time
from 2d 17h 32min		 Choose
Transfer station
NEVINNOMYSSK
Choose
Transfer time
from 9h 55min
Total travel time
from 2d 17h 53min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 10h 9min
Total travel time
from 2d 17h 39min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
rent-car.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru