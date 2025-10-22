|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 2d 7h 10min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 31min
|
Total travel timefrom 2d 5h 27min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 5h 19min
|
Total travel timefrom 2d 5h 48min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 5h 35min
|
Total travel timefrom 2d 5h 48min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 18min
|
Total travel timefrom 2d 6h 47min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 4h 14min
|
Total travel timefrom 2d 6h 51min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 31min
|
Total travel timefrom 2d 6h 47min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 4h 13min
|
Total travel timefrom 2d 6h 52min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 19min
|
Total travel timefrom 2d 6h 48min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 4h 49min
|
Total travel timefrom 2d 6h 24min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 2d 6h 37min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 4h 13min
|
Total travel timefrom 2d 7h 10min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 4h 14min
|
Total travel timefrom 2d 7h 9min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 3h 28min
|
Total travel timefrom 2d 7h 55min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 2d 7h 13min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 14min
|
Total travel timefrom 2d 7h 9min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 13min
|
Total travel timefrom 2d 7h 10min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 2d 6h 37min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 10h 50min
|
Total travel timefrom 3d 13h 58min
|Choose
|
Transfer station
OZHERELEChoose
|
Transfer timefrom 2h 51min
|
Total travel timefrom 3d 7h 26min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 11h 55min
|
Total travel timefrom 2d 23h 22min
|Choose
|
Transfer station
KIRSANOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 2d 15h 5min
|Choose
|
Transfer station
USMANChoose
|
Transfer timefrom 11h 11min
|
Total travel timefrom 3d 6min
|Choose
|
Transfer station
TAMBOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 2d 17h 58min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 9h 54min
|
Total travel timefrom 2d 10h 52min
|Choose
|
Transfer station
UMETChoose
|
Transfer timefrom 6h 24min
|
Total travel timefrom 2d 14h 22min
|Choose
|
Transfer station
TAMALAChoose
|
Transfer timefrom 7h 8min
|
Total travel timefrom 2d 13h 38min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 40min
|
Total travel timefrom 2d 6h 43min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 4h 40min
|
Total travel timefrom 2d 6h 43min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 21min
|
Total travel timefrom 2d 7h 31min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 13h 24min
|
Total travel timefrom 2d 15h 25min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 14min
|
Total travel timefrom 2d 16h 34min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 10h 16min
|
Total travel timefrom 2d 17h 32min
|Choose
|
Transfer station
NEVINNOMYSSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 55min
|
Total travel timefrom 2d 17h 53min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 10h 9min
|
Total travel timefrom 2d 17h 39min
|Choose