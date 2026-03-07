|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 11min
|
Total travel timefrom 11h 20min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 8h 51min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 13h 46min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 21h 35min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 9h 54min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 3h 52min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 1d 2h 10min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 1d 6h
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 2h 19min
|
Total travel timefrom 9h 58min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 14h
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 4h 23min
|
Total travel timefrom 11h 58min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 23h 56min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 17h 14min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 14h 56min
|Choose