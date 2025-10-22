|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOWChoose
Transfer time from 1h 5min
Total travel time from 1d 1h 3min

Transfer station
ST PETERSBURGChoose
Transfer time from 7h 56min
Total travel time from 2d 3h 53min

Transfer station
ROSTOVChoose
Transfer time from 3h 55min
Total travel time from 1d 6h 58min

Transfer station
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOYE
Transfer time from 19h 45min
Total travel time from 1d 18h 33min

Transfer station
OKULOVKAChoose
Transfer time from 16h 36min
Total travel time from 1d 22h 6min

Transfer station
M VISHERAChoose
Transfer time from 13h 50min
Total travel time from 1d 23h 43min

Transfer station
LISKIChoose
Transfer time from 3h 33min
Total travel time from 1d 7h 31min

Transfer station
ROSSOSHChoose
Transfer time from 3h 53min
Total travel time from 1d 7h 44min

Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
Transfer time from 3h 40min
Total travel time from 1d 8h 58min

Transfer station
VORONEZChoose
Transfer time from 1h 4min
Total travel time from 1d 5h 22min

Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
Transfer time from 3h 52min
Total travel time from 5d 12h 38min

Transfer station
YURGAChoose
Transfer time from 7h 6min
Total travel time from 5d 9h 24min

Transfer station
TAYGAChoose
Transfer time from 4h 57min
Total travel time from 5d 11h 33min
