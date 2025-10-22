|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 21min
|
Total travel timefrom 1d 16h 22min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 19min
|
Total travel timefrom 1d 1h 35min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 12h 58min
|
Total travel timefrom 1d 10h 30min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 16h 30min
|
Total travel timefrom 1d 7h 49min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 1d 10h 12min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 1d 10h 55min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 14h 46min
|
Total travel timefrom 1d 10h 10min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 10h 46min
|
Total travel timefrom 1d 12h 15min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 1d 21h 50min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 10h 16min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 8h 22min
|
Total travel timefrom 1d 13h 32min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 1d 10h 7min
|Choose
|
Transfer station
CHEBARKULChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 10h 41min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 1d 10h 51min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 10h 54min
|Choose