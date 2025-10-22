|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 1d 23h 43min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 20h 33min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 2d 20h 10min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 2d 2h 6min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 2d 12h 4min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 10h 45min
|
Total travel timefrom 2d 30min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 2d 8h 18min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 9h 37min
|
Total travel timefrom 2d 2h 16min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 3d 8h 10min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 6h 6min
|
Total travel timefrom 2d 2h 11min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 18h 42min
|
Total travel timefrom 2d 1h 8min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 18h 42min
|
Total travel timefrom 2d 1h 8min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 18h 55min
|
Total travel timefrom 2d 55min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 18h 41min
|
Total travel timefrom 2d 1h 9min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 8h 37min
|
Total travel timefrom 5d 5h 39min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 9h 31min
|
Total travel timefrom 5d 4h 43min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 8h 10min
|
Total travel timefrom 5d 6h 6min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 2d 8h 22min
|Choose
|
Transfer station
ULYANOVSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 26min
|
Total travel timefrom 2d 9h 56min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 19h 3min
|
Total travel timefrom 2d 25min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 18h 59min
|
Total travel timefrom 2d 24min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 19h 4min
|
Total travel timefrom 2d 24min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 19h 11min
|
Total travel timefrom 2d 25min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 10h 35min
|
Total travel timefrom 5d 3h 38min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 59min
|
Total travel timefrom 5d 1h 32min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 14h 31min
|
Total travel timefrom 4d 23h 50min
|Choose
|
Transfer station
ASTRAKHANChoose
|
Transfer timefrom 15h 59min
|
Total travel timefrom 3d 17h 59min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 13h 58min
|
Total travel timefrom 3d 4h 22min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 2d 11h 21min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 52min
|
Total travel timefrom 2d 11h 17min
|Choose
|
Transfer station
SIMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 2d 9h 13min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 2d 9h 11min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 19h 26min
|
Total travel timefrom 2d 1h 16min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 48min
|
Total travel timefrom 2d 1h 56min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 8h 39min
|
Total travel timefrom 2d 3h 5min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 55min
|
Total travel timefrom 2d 1h 49min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 10h 5min
|
Total travel timefrom 2d 1h 39min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 9h 40min
|
Total travel timefrom 2d 2h 4min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 10h 1min
|
Total travel timefrom 2d 1h 43min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 9h 45min
|
Total travel timefrom 2d 1h 59min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 9h 37min
|
Total travel timefrom 2d 2h 7min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 2d 8h 19min
|Choose
|
Transfer station
CHEBARKULChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 2d 8h 47min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 2d 8h 59min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 2d 9h 5min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 2d 8h 51min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 2d 8h 56min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 2d 9h 5min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 2d 9h 5min
|Choose
|
Transfer station
KUEDAChoose
|
Transfer timefrom 19h 3min
|
Total travel timefrom 2d 1h 49min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 31min
|
Total travel timefrom 4d 2h 2min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 2d 22h 16min
|Choose
|
Transfer station
ANISOVKAChoose
|
Transfer timefrom 16h 45min
|
Total travel timefrom 3d 4h 50min
|Choose
|
Transfer station
HARABALINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 38min
|
Total travel timefrom 3d 17h 4min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 2d 9h 29min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 2d 9h 32min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 2d 9h 29min
|Choose
|
Transfer station
PRIYUTOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 2d 9h 9min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 2d 8h 54min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 12min
|
Total travel timefrom 2d 9h 17min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 22min
|
Total travel timefrom 2d 9h 7min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 2h 29min
|
Total travel timefrom 2d 3h 38min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 13h 15min
|
Total travel timefrom 2d 2h 50min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 2d 3h 36min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 14min
|
Total travel timefrom 2d 17h 3min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 20h 15min
|
Total travel timefrom 2d 23h 5min
|Choose
|
Transfer station
SLAVGORODChoose
|
Transfer timefrom 10h 10min
|
Total travel timefrom 3d 16h 7min
|Choose
|
Transfer station
TABUNIEChoose
|
Transfer timefrom 8h 49min
|
Total travel timefrom 3d 17h 28min
|Choose
|
Transfer station
KARASUKChoose
|
Transfer timefrom 14h 1min
|
Total travel timefrom 3d 12h 16min
|Choose
|
Transfer station
NOVOBLAGOVESHCHENKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 9min
|
Total travel timefrom 3d 23h 8min
|Choose
|
Transfer station
LENKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 4d 33min
|Choose
|
Transfer station
KULUNDAChoose
|
Transfer timefrom 7h 46min
|
Total travel timefrom 3d 18h 31min
|Choose
|
Transfer station
AMZYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 10min
|
Total travel timefrom 2d 1h 57min
|Choose
|
Transfer station
CHADChoose
|
Transfer timefrom 19h 17min
|
Total travel timefrom 2d 1h 50min
|Choose
|
Transfer station
GORYACHIY KLYUCHChoose
|
Transfer timefrom 19h 48min
|
Total travel timefrom 5d 22min
|Choose
|
Transfer station
SALSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 4d 9h 41min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 22h 55min
|
Total travel timefrom 4d 21h 15min
|Choose