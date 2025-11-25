|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 56min
|
Total travel timefrom 2d 19h 37min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 17min
|
Total travel timefrom 2d 3h 6min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 2d 7h 7min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 2d 5h 57min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 15min
|
Total travel timefrom 2d 6h 16min
|Choose
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 18h 34min
|
Total travel timefrom 2d 7h 50min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 2d 10h 32min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 2d 6h 5min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 29min
|
Total travel timefrom 2d 6h 11min
|Choose
|
Transfer station
NAVASHINOChoose
|
Transfer timefrom 18h 35min
|
Total travel timefrom 2d 7h 49min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 18h 52min
|
Total travel timefrom 2d 7h 32min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 13min
|
Total travel timefrom 4d 2h 20min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 18h 45min
|
Total travel timefrom 2d 7h 39min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 15h 52min
|
Total travel timefrom 2d 7h 57min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 15h 44min
|
Total travel timefrom 2d 7h 19min
|Choose