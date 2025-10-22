|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 2d 12h 44min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 2d 9h 50min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 2d 10h 42min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 2d 11h 48min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 2d 12h 35min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 20min
|
Total travel timefrom 2d 12h 9min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 2d 13h 27min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 2d 13h 45min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 5h 20min
|
Total travel timefrom 2d 13h 27min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 4min
|
Total travel timefrom 2d 13h 43min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 38min
|
Total travel timefrom 2d 14h 9min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 5h 47min
|
Total travel timefrom 2d 12h 5min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 19min
|
Total travel timefrom 2d 12h 13min
|Choose
|
Transfer station
SHAHUNYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 2d 14h 3min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 18h 34min
|
Total travel timefrom 2d 15h 48min
|Choose