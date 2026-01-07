|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 1d 4h 41min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 1d 4h 58min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 15min
|
Total travel timefrom 1d 4h 30min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 1d 2h 9min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 3h 31min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 1d 4h 25min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 37min
|
Total travel timefrom 1d 3h 41min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 1d 4h 27min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 1d 10h 3min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 1d 9h 41min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 1d 6h 27min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 19h 52min
|Choose