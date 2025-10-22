|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 6h 12min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 4h 39min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 1d 16h 44min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 9h 22min
|
Total travel timefrom 2d 4h
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 21h 16min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 4min
|
Total travel timefrom 18h 45min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 7h 7min
|
Total travel timefrom 17h 2min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 8h 12min
|
Total travel timefrom 20h 15min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 10h 38min
|
Total travel timefrom 13h 24min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 18h 45min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 31min
|
Total travel timefrom 3d 19h 45min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 41min
|
Total travel timefrom 3d 15h 57min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 6h 40min
|
Total travel timefrom 3d 18h 12min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 3d 23h 29min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 12h 20min
|
Total travel timefrom 5d 1h 26min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 3d 9h 41min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 32min
|
Total travel timefrom 3d 2h 14min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 17h 22min
|
Total travel timefrom 2d 18h 23min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 7min
|
Total travel timefrom 3d 1h 51min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 10h 8min
|
Total travel timefrom 5d 3h 38min
|Choose
|
Transfer station
ULAN-UDEIChoose
|
Transfer timefrom 14h 21min
|
Total travel timefrom 6d 22h 40min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 8h 16min
|
Total travel timefrom 16h 23min
|Choose
|
Transfer station
YAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 58min
|
Total travel timefrom 3d 20h 48min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 2d 6h 38min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 23h 33min
|
Total travel timefrom 2d 8h 21min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 4d 12h 17min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 9h 29min
|
Total travel timefrom 4d 4h 17min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 18h 37min
|
Total travel timefrom 4d 19h 9min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 41min
|
Total travel timefrom 5d 5min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 15min
|
Total travel timefrom 4d 22h 31min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 23min
|
Total travel timefrom 4d 6h 23min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 19h 48min
|
Total travel timefrom 4d 17h 58min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 16h 19min
|
Total travel timefrom 4d 21h 27min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 13h 44min
|
Total travel timefrom 3d 2min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 30min
|
Total travel timefrom 6d 3h 47min
|Choose
|
Transfer station
ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 16min
|
Total travel timefrom 6d 2h 30min
|Choose
|
Transfer station
ZIMAChoose
|
Transfer timefrom 19h 12min
|
Total travel timefrom 5d 18h 34min
|Choose
|
Transfer station
CHEREMHOVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 16min
|
Total travel timefrom 5d 23h 30min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNEUDINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 59min
|
Total travel timefrom 5d 9h 47min
|Choose
|
Transfer station
ZALARIChoose
|
Transfer timefrom 16h 27min
|
Total travel timefrom 5d 21h 19min
|Choose
|
Transfer station
SLYUDYANKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 6d 11h 21min
|Choose
|
Transfer station
KUYTUNChoose
|
Transfer timefrom 21h 11min
|
Total travel timefrom 5d 16h 35min
|Choose
|
Transfer station
TULUNChoose
|
Transfer timefrom 23h 35min
|
Total travel timefrom 5d 14h 11min
|Choose
|
Transfer station
MIESOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 12min
|
Total travel timefrom 6d 17h 34min
|Choose
|
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOEChoose
|
Transfer timefrom 12h 15min
|
Total travel timefrom 6d 1h 31min
|Choose
|
Transfer station
SHATKIChoose
|
Transfer timefrom 6h
|
Total travel timefrom 10h 53min
|Choose