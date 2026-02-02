|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 1d 6h 6min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 2min
|
Total travel timefrom 1d 6h 28min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 37min
|
Total travel timefrom 1d 5h 52min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 1d 2h 43min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 2min
|
Total travel timefrom 1d 4h 48min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 1d 4h 44min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 42min
|
Total travel timefrom 1d 5h 48min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 1d 5h 40min
|Choose
|
Transfer station
EFREMOVChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 1d 11h 3min
|Choose
|
Transfer station
UZLOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 3min
|
Total travel timefrom 1d 11h
|Choose
|
Transfer station
LIPETSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 1d 8h 43min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 3h 38min
|
Total travel timefrom 1d 7h 4min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 3h 3min
|
Total travel timefrom 1d 7h 42min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 47min
|
Total travel timefrom 1d 5h 52min
|Choose
|
Transfer station
YELETSChoose
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 1d 10h 36min
|Choose