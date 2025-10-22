|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 22h 4min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 1d 23h 22min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 29min
|
Total travel timefrom 2d 22h 33min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 49min
|
Total travel timefrom 2d 10min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 2d 13h 58min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 4h 36min
|
Total travel timefrom 2d 3h 19min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 4h 37min
|
Total travel timefrom 4d 6h 49min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 2d 16h 45min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 58min
|
Total travel timefrom 4d 15h 37min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 4d 18h 10min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 6h 32min
|
Total travel timefrom 4d 14h 10min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 4d 19h 22min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 4d 19h 30min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 4d 2h 44min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 55min
|
Total travel timefrom 5d 2h 14min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 3d 9h 48min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 9min
|
Total travel timefrom 2d 5min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 40min
|
Total travel timefrom 2d 10min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 2d 34min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 4h 1min
|
Total travel timefrom 2d 1h 17min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 2d 1h 30min
|Choose
|
Transfer station
GORYACHIY KLYUCHChoose
|
Transfer timefrom 11h 48min
|
Total travel timefrom 4d 9h 57min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 38min
|
Total travel timefrom 2d 19h 15min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 38min
|
Total travel timefrom 2d 19h 11min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 5h 22min
|
Total travel timefrom 2d 4h 31min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 4h 53min
|
Total travel timefrom 2d 2h 35min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 4h 50min
|
Total travel timefrom 2d 2h 42min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 5h 2min
|
Total travel timefrom 2d 2h 32min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 4h 24min
|
Total travel timefrom 2d 2h 57min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 51min
|
Total travel timefrom 2d 2h 43min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 4h 34min
|
Total travel timefrom 2d 2h 56min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 21min
|
Total travel timefrom 2d 2h 57min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 2d 2h 55min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 5h 22min
|
Total travel timefrom 3d 5h 21min
|Choose
|
Transfer station
CHISHMIEChoose
|
Transfer timefrom 10h 54min
|
Total travel timefrom 2d 23h 1min
|Choose
|
Transfer station
ULYANOVSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 2d 11h 21min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 4h 35min
|
Total travel timefrom 2d 3h 8min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 2d 2h 54min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 14min
|
Total travel timefrom 2d 2h 46min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 10min
|
Total travel timefrom 2d 2h 56min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 2d 2h 54min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 37min
|
Total travel timefrom 2d 12h 43min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 14h 7min
|
Total travel timefrom 3d 19min
|Choose
|
Transfer station
ANISOVKAChoose
|
Transfer timefrom 11h 23min
|
Total travel timefrom 3d 5h 47min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 17h 30min
|
Total travel timefrom 2d 18h 40min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 30min
|
Total travel timefrom 2d 18h 40min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 17h 30min
|
Total travel timefrom 2d 18h 40min
|Choose
|
Transfer station
PRIYUTOVOChoose
|
Transfer timefrom 17h 45min
|
Total travel timefrom 2d 18h 25min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 17h 58min
|
Total travel timefrom 2d 18h 12min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 17h 43min
|
Total travel timefrom 2d 18h 27min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 17h 46min
|
Total travel timefrom 2d 18h 24min
|Choose
|
Transfer station
REVDAChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 2d 5h 33min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 2h 55min
|
Total travel timefrom 2d 12h 5min
|Choose
|
Transfer station
AMZYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 23min
|
Total travel timefrom 2d 5h 17min
|Choose
|
Transfer station
KUEDAChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 2d 5h 20min
|Choose
|
Transfer station
CHADChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 2d 5h 20min
|Choose
|
Transfer station
DINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 25min
|
Total travel timefrom 4d 17h 18min
|Choose
|
Transfer station
VQSELKIChoose
|
Transfer timefrom 10h 38min
|
Total travel timefrom 4d 15h 5min
|Choose
|
Transfer station
KORENOVSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 41min
|
Total travel timefrom 4d 16h 2min
|Choose