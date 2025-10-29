FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations NIZHNEVARTOVSK - ST PETERSBURG

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 2h 51min
Total travel time
from 2d 22h 14min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 1h 43min
Total travel time
from 2d 21h 37min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 12h 44min
Total travel time
from 2d 12h 31min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 1h 14min
Total travel time
from 2d 11h 7min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 1h 12min
Total travel time
from 2d 23h 32min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 2h 34min
Total travel time
from 3d 6h 24min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 13h 13min
Total travel time
from 2d 12h 2min		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Choose
Transfer time
from 14h 52min
Total travel time
from 4d 1h 43min		 Choose
Transfer station
ASTRAKHAN
Choose
Transfer time
from 4h 34min
Total travel time
from 4d 9h 32min		 Choose
Transfer station
URBAH
Choose
Transfer time
from 22h 22min
Total travel time
from 3d 15h 44min		 Choose
Transfer station
KRASNIEY KUT
Choose
Transfer time
from 20h 58min
Total travel time
from 3d 17h 8min		 Choose
Transfer station
GMELINSKAYA
Choose
Transfer time
from 18h 34min
Total travel time
from 3d 19h 32min		 Choose
Transfer station
PALLASOVKA
Choose
Transfer time
from 17h 25min
Total travel time
from 3d 20h 41min		 Choose
Transfer station
EILTON
Choose
Transfer time
from 14h 45min
Total travel time
from 3d 23h 21min		 Choose
Transfer station
VERHNIY BASKUNCHAK
Choose
Transfer time
from 12h 8min
Total travel time
from 4d 1h 58min		 Choose
Transfer station
HARABALINSKAYA
Choose
Transfer time
from 8h 59min
Total travel time
from 4d 5h 7min		 Choose
Transfer station
ASHULUK
Choose
Transfer time
from 8h 20min
Total travel time
from 4d 5h 46min		 Choose
Transfer station
AKSARAYSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 16min
Total travel time
from 4d 7h 50min		 Choose
Transfer station
PENZA
Choose
Transfer time
from 15h 39min
Total travel time
from 3d 6h 44min		 Choose
Transfer station
KUZNETSK
Choose
Transfer time
from 15h 35min
Total travel time
from 3d 6h 48min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 22h 33min
Total travel time
from 3d 16h 6min		 Choose
Transfer station
ZHIGULEVSK
Choose
Transfer time
from 14h 43min
Total travel time
from 3d 7h 40min		 Choose
Transfer station
ZHIGULEVSKOE MORE
Choose
Transfer time
from 14h 48min
Total travel time
from 3d 7h 35min		 Choose
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
Choose
Transfer time
from 13h 54min
Total travel time
from 2d 18h 9min		 Choose
Transfer station
ELANSKIY
Choose
Transfer time
from 13h 32min
Total travel time
from 2d 11h 43min		 Choose
Transfer station
VERHNIY UFALEY
Choose
Transfer time
from 7h 52min
Total travel time
from 2d 18h 55min		 Choose
Transfer station
KIESHTIEM
Choose
Transfer time
from 4h 50min
Total travel time
from 2d 21h 57min		 Choose
Transfer station
ZELENY DOL
Choose
Transfer time
from 3h 34min
Total travel time
from 2d 14h 31min		 Choose
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 4h 26min
Total travel time
from 2d 13h 39min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
hotels-info.com
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru