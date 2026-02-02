|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 22h 18min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 1d 6h 8min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 3h 35min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 1d 2h 54min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 1d 2h 59min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 2h 42min
|
Total travel timefrom 1d 1h 7min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 1d 2h 20min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 1d 1h 24min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 7h 3min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 1d 6h 1min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 1d 7h 17min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 1d 8h 19min
|Choose