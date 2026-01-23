|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 11h 14min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 12h 1min
|
Total travel timefrom 13h 25min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 26min
|
Total travel timefrom 7h 29min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 14h 33min
|
Total travel timefrom 11h 30min
|Choose
|
Transfer station
SARANSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 22min
|
Total travel timefrom 7h 33min
|Choose
|
Transfer station
NOCHKAChoose
|
Transfer timefrom 15h 13min
|
Total travel timefrom 11h 4min
|Choose