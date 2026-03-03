|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 17h 10min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 16h 52min
|Choose
|
Transfer station
DZERZHINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 14h 2min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 58min
|
Total travel timefrom 1d 15h 19min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 2d 3h 31min
|Choose
|
Transfer station
BUGULMAChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 1h 23min
|Choose
|
Transfer station
VYAZNIKIChoose
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 15h 52min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 13h 55min
|
Total travel timefrom 1d 2h 51min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 12h 1min
|
Total travel timefrom 19h 19min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 12h 3min
|
Total travel timefrom 1d 19h 24min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 9h 14min
|
Total travel timefrom 1d 22h 7min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 16h 43min
|
Total travel timefrom 1d 16h 36min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 1d 20h 24min
|Choose