|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 1d 19h 47min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 1d 20h 4min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 1d 18h 51min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 1d 20h 9min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 41min
|
Total travel timefrom 1d 19h 43min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 38min
|
Total travel timefrom 2d 2h 38min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 14min
|
Total travel timefrom 2d 2h 34min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 2d 3h 36min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 2d 3h 23min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 52min
|
Total travel timefrom 1d 19h 31min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 16h 30min
|
Total travel timefrom 3d 6h 5min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 6h 49min
|
Total travel timefrom 2d 4h 59min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 2d 3h 26min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 1d 21h 5min
|Choose