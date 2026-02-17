|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 7h 38min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 11h 49min
|
Total travel timefrom 14h 22min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 30min
|
Total travel timefrom 12h 27min
|Choose
|
Transfer station
KANEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 12min
|
Total travel timefrom 11h 24min
|Choose
|
Transfer station
ABINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 39min
|
Total travel timefrom 7h 58min
|Choose
|
Transfer station
SEVERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 57min
|
Total travel timefrom 8h 26min
|Choose
|
Transfer station
BATAYSKChoose
|
Transfer timefrom 19h 32min
|
Total travel timefrom 14h 24min
|Choose
|
Transfer station
TIMASHEVSKAYA-OBHODChoose
|
Transfer timefrom 23h 39min
|
Total travel timefrom 10h 17min
|Choose
|
Transfer station
RAZ'EZD 9 KMChoose
|
Transfer timefrom 13h 21min
|
Total travel timefrom 8h 16min
|Choose