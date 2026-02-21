|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 20h 14min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 18h 1min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 18h 6min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 22h 13min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 21h 10min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 22h 9min
|Choose
|
Transfer station
KANEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 21h 24min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 56min
|
Total travel timefrom 21h 22min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 52min
|
Total travel timefrom 21h 22min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 23min
|
Total travel timefrom 21h 22min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 18h 35min
|
Total travel timefrom 1d 11h 44min
|Choose
|
Transfer station
BRYUHOVETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 22h 56min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 3h 32min
|
Total travel timefrom 1d 24min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 33min
|
Total travel timefrom 21h 39min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 5h 32min
|
Total travel timefrom 21h 23min
|Choose