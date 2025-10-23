|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 11h 22min
|
Total travel timefrom 1d 16h 33min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 2d 6h 14min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 9h 40min
|
Total travel timefrom 2d 6h 14min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 9h 23min
|
Total travel timefrom 2d 6h 32min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 9h 30min
|
Total travel timefrom 2d 6h 24min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 9h 28min
|
Total travel timefrom 2d 6h 27min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 10h 46min
|
Total travel timefrom 2d 5h 42min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 8h 21min
|
Total travel timefrom 2d 6h 14min
|Choose
|
Transfer station
IZHEVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 2d 9h 17min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 23h 30min
|
Total travel timefrom 2d 57min
|Choose