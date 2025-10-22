|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 1d 4h 40min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 9min
|
Total travel timefrom 1d 5h 42min
|Choose
|
Transfer station
KANEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 9min
|
Total travel timefrom 1d 5h 53min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 1d 6h 4min
|Choose
|
Transfer station
BRYUHOVETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 8min
|
Total travel timefrom 1d 5h 58min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 1d 6h 2min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 5h 25min
|
Total travel timefrom 1d 5h 53min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 17min
|
Total travel timefrom 1d 6h 1min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 24min
|
Total travel timefrom 1d 5h 54min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 1d 5h 37min
|Choose