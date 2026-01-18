|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURG
|
Transfer timefrom 3h 14min
|
Total travel timefrom 1d 15min
|
Transfer station
TYUMEN
|
Transfer timefrom 4h 8min
|
Total travel timefrom 21h 45min
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 21h 30min
|
Transfer station
BARABINSK
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 21h 16min
|
Transfer station
TATARSKAYA
|
Transfer timefrom 3h 41min
|
Total travel timefrom 21h 2min
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 3d 3h 49min
|
Transfer station
OMSK
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 19h 47min
|
Transfer station
YURGA
|
Transfer timefrom 1h 45min
|
Total travel timefrom 1d 4h 50min
|
Transfer station
KARGAT
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 21h 52min
|
Transfer station
KALACHINSKAYA
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 21h 3min
|
Transfer station
BOLOTNAYA
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 1d 4h 6min
|
Transfer station
KROPACHEVO
|
Transfer timefrom 3h 19min
|
Total travel timefrom 1d 11h 27min
|
Transfer station
UFA
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 1d 17h 14min
|
Transfer station
ASHA
|
Transfer timefrom 5h 6min
|
Total travel timefrom 1d 13h 51min
|
Transfer station
KRASNOYARSK
|
Transfer timefrom 5h 50min
|
Total travel timefrom 2d 42min
