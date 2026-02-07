|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KISELEVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 5h 57min
|Choose
|
Transfer station
PROKOPEVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 5h 49min
|Choose
|
Transfer station
ARTIESHTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 6h 5min
|Choose
|
Transfer station
BELOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 5h 58min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 15h 10min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 19h 49min
|Choose
|
Transfer station
PROMIESHLENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 6h 17min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 18h
|Choose
|
Transfer station
TOGUCHINChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 6h 12min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 38min
|
Total travel timefrom 1d 37min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 58min
|
Total travel timefrom 2d 32min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 22h 15min
|Choose
|
Transfer station
EGOZOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 6h 18min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 19h 57min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 10h 7min
|Choose