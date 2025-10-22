FAQ Support Navigator
OMSK
from 1h 6min
from 14h 42min		 Choose
TATARSKAYA
from 1h 2min
from 11h 12min		 Choose
BARABINSK
from 1h 8min
from 6h 14min		 Choose
OZERO-KARACHINSKOE
from 1h
from 9h 25min		 Choose
YURGA
from 1h 5min
from 4h 11min		 Choose
CHANIE
from 1h
from 10h 6min		 Choose
TYUMEN
from 1h 47min
from 1d 4h 55min		 Choose
KALACHINSKAYA
from 1h 9min
from 13h 6min		 Choose
ISHIM
from 1h 55min
from 21h 43min		 Choose
TAYGA
from 1h 13min
from 6h 23min		 Choose
NAZIEVAEVSKAYA
from 1h 47min
from 19h 3min		 Choose
ACHINSK
from 1h 9min
from 17h 36min		 Choose
KARGAT
from 1h 16min
from 4h 8min		 Choose
KRASNOYARSK
from 1h 13min
from 23h 35min		 Choose
BOGOTOL
from 1h 58min
from 15h 28min		 Choose
ANZHERSKAYA
from 2h 21min
from 7h 27min		 Choose
MARIINSK
from 1h 32min
from 10h 51min		 Choose
EKATERINBURG
from 1h 33min
from 1d 15h		 Choose
OB
from 1h 51min
from 20min		 Choose
BOLOTNAYA
from 1h 38min
from 3h 42min		 Choose
CHULIEMSKAYA
from 1h 3min
from 3h 6min		 Choose
TYAZHIN
from 2h 17min
from 14h 6min		 Choose
MOSCOW
from 2h 10min
from 3d 18h 38min		 Choose
TAYSHET
from 1h 4min
from 1d 14h 54min		 Choose
BALEZINO
from 1h 12min
from 2d 10h 26min		 Choose
INGASHSKAYA
from 1h 22min
from 1d 11h 31min		 Choose
ILANSKAYA
from 2h 55min
from 1d 9h 58min		 Choose
UYAR
from 2h 3min
from 1d 5h 57min		 Choose
RESHOTIE
from 2h 31min
from 1d 12h 50min		 Choose
GLAZOV
from 3h 17min
from 2d 12h 28min		 Choose
KANSK-ENISEYSKIY
from 3h 59min
from 1d 8h 54min		 Choose
ZAOZERNAYA
from 1h 7min
from 1d 7h 8min		 Choose
KIROV
from 1h 24min
from 2d 18h 12min		 Choose
MASLYANSKAYA
from 4h
from 22h 46min		 Choose
CHEREPANOVO
from 1h 57min
from 3h 29min		 Choose
ISKITIM
from 4h 32min
from 1h 19min		 Choose
BARNAUL
from 2h 28min
from 9h		 Choose
ALTAYSKAYA
from 3h 17min
from 8h 9min		 Choose
UST-TALMENSKAYA
from 5h 19min
from 6h		 Choose
SLYUDYANKA
from 1h 1min
from 2d 19h 44min		 Choose
MIESOVAYA
from 1h 42min
from 3d 1h 35min		 Choose
YALUTOROVSK
from 2h 47min
from 1d 5h 46min		 Choose
BERDSK
from 5h 22min
from 30min		 Choose
ULAN-UDEI
from 1h 19min
from 3d 6h 31min		 Choose
BAYKALSK
from 5h 59min
from 2d 21h 15min		 Choose
NOMZHA
from 3h 39min
from 3d 10h 28min		 Choose
NIKOLO-POLOMA
from 3h 12min
from 3d 10h 57min		 Choose
ANTROPOVO
from 2h 24min
from 3d 11h 47min		 Choose
GALICH
from 1h 4min
from 3d 13h 4min		 Choose
KOTELNICH
from 3h 16min
from 2d 23h 25min		 Choose
SHARYA
from 3h 2min
from 3d 6h 20min		 Choose
MANTUROVO
from 1h 1min
from 3d 8h 14min		 Choose
NEYA
from 4h 11min
from 3d 9h 52min		 Choose
ZAVODOUKOVSKAYA
from 5h 20min
from 1d 4h 57min		 Choose
KOZULKA
from 3h 22min
from 20h 50min		 Choose
UBINSKAYA
from 2h 3min
from 5h 33min		 Choose
BRANTOVKA
from 5h
from 3d 9h 1min		 Choose
KUNGUR
from 3h 47min
from 2d 3h 5min		 Choose
YAROSLAVL
from 2h 52min
from 3d 23h 17min		 Choose
YASHKINO
from 5h 11min
from 5h 34min		 Choose
PONAZIEREVO
from 4h 40min
from 3d 4h 51min		 Choose
SVECHA
from 1h 45min
from 3d 3h 7min		 Choose
SIEZRAN
from 5h 26min
from 3d 18h 16min		 Choose
OMUTINSKAYA
from 2h 11min
from 1d 3h 56min		 Choose
KAMIESHLOV
from 3h 21min
from 1d 13h 41min		 Choose
TIMLYUY
from 4h 43min
from 3d 4h 19min		 Choose
SELENGA
from 4h 4min
from 3d 4h 58min		 Choose
SHABALINO
from 1h 11min
from 3d 3h 6min		 Choose
VERESHCHAGINO
from 5h 24min
from 2d 11h 48min		 Choose
PETROPAVLOVSK
from 13h 20min
from 1d 1h 18min		 Choose
MAKUSHINO
from 7h 38min
from 1d 6h 52min		 Choose
PETUHOVO
from 9h 25min
from 1d 5h		 Choose
KURGAN
from 4h 15min
from 1d 10h 44min		 Choose
LYUBINSKAYA
from 11h 50min
from 18h 9min		 Choose
SHUMIHA
from 1h 6min
from 1d 15h 13min		 Choose
VYATSKIYE POLYANA
from 4h 11min
from 2d 17h 34min		 Choose
AGRYZ
from 8h 53min
from 2d 12h 52min		 Choose
KAZAN
from 9h 39min
from 2d 19h 46min		 Choose
CANAS
from 4h 48min
from 3d 7min		 Choose
ALEKSANDROV
from 6h 2min
from 4d 4h 22min		 Choose
BUY
from 9h 4min
from 3d 16h 43min		 Choose
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
from 2h 21min
from 4d 1h 41min		 Choose
GOSTOVSKAYA
from 5h 38min
from 3d 4h 46min		 Choose
SAMARA
from 5h 38min
from 3d 10h 40min		 Choose
KINEL
from 7h 8min
from 3d 9h 12min		 Choose
POHVISTNEVO
from 10h 13min
from 3d 5h 58min		 Choose
NOVOOTRADNAYA
from 8h 28min
from 3d 7h 44min		 Choose
BUGURUSLAN
from 10h 58min
from 3d 5h 9min		 Choose
ABDULINO
from 13h 41min
from 3d 2h 26min		 Choose
YAYA
from 6h 29min
from 8h 18min		 Choose
ALEYSKAYA
from 2h
from 14h 56min		 Choose
MOSHKOVO
from 2h 31min
from 1h 43min		 Choose
RUBTSOVSK
from 20h 3min
from 20h 53min		 Choose
TOPCHIHA
from 3h 25min
from 13h 31min		 Choose
POSPELIHA
from 22h 33min
from 18h 23min		 Choose
ISILKUL
from 18h 42min
from 20h 5min		 Choose
YANAUL
from 2h 46min
from 2d 9h 4min		 Choose
ZHETIE-SU
from 10h 29min
from 3d 6h 27min		 Choose
OBG PUNKT N4
from 9h 57min
from 1d 6h 59min		 Choose
AUL
from 13h 59min
from 1d 2h 57min		 Choose
BEL-AGACH
from 9h 4min
from 1d 7h 52min		 Choose
DYUSAKEN
from 8h 1min
from 1d 8h 55min		 Choose
ZHANA-SEMEY
from 5h 29min
from 1d 11h 27min		 Choose
SHOPTIEHAK
from 4h 10min
from 1d 12h 46min		 Choose
DELBEGETEY
from 3h 10min
from 1d 13h 46min		 Choose
SUUK-BULAK
from 1h 59min
from 1d 14h 57min		 Choose
LOKOT GR.
from 18h 48min
from 22h 8min		 Choose
USH-TOBE
from 22h 41min
from 2d 18h 15min		 Choose
KOKSU
from 20h 53min
from 2d 20h 3min		 Choose
AYNA-BULAK
from 19h 13min
from 2d 21h 43min		 Choose
SARIE-OZEK
from 17h 45min
from 2d 23h 11min		 Choose
KOSKUDUK
from 14h 3min
from 3d 2h 53min		 Choose
KAPCHAGAY
from 12h 46min
from 3d 4h 10min		 Choose
ZHETIEGEN
from 11h 44min
from 3d 5h 12min		 Choose
BAYSERKE
from 10h 52min
from 3d 6h 4min		 Choose
SEMEY
from 6h 57min
from 1d 9h 59min		 Choose
SARATOV
from 11h 17min
from 4d 6h 37min		 Choose
PETROV VAL
from 2h 53min
from 4d 14h 50min		 Choose
SENNAYA
from 15h 48min
from 4d 2h		 Choose
VOZROZHDENIE
from 18h 59min
from 3d 22h 42min		 Choose
AKSAKOVO
from 15h 37min
from 3d 1h 7min		 Choose
DRUZHININO
from 14h 3min
from 1d 22h 16min		 Choose
BOGDANOVICH
from 7h 51min
from 1d 14h 17min		 Choose
TALITSA
from 7h 6min
from 1d 11h 45min		 Choose
ZVEZDNAYA
from 3h 31min
from 2d 21h 30min		 Choose
NIYA
from 2h 12min
from 2d 22h 46min		 Choose
NEBEL
from 1h 10min
from 3d 5min		 Choose
KIRENGA
from 2h 35min
from 3d 1h 34min		 Choose
LENA
from 7h 8min
from 2d 18h 1min		 Choose
BRATSK
from 20h 18min
from 2d 4h 23min		 Choose
KEZHEMSKAYA
from 18h 11min
from 2d 6h 35min		 Choose
VIDIM
from 16h 10min
from 2d 8h 38min		 Choose
KORSHUNIKHA-ANGARSK
from 13h 7min
from 2d 11h 54min		 Choose
ZELENY DOL
from 8h
from 2d 21h 24min		 Choose
SARAPUL
from 10h 27min
from 2d 11h 18min		 Choose
CHERNUSHKA
from 4h 53min
from 2d 7h 5min		 Choose
KRASNOUFIMSK
from 8h 40min
from 2d 3h 15min		 Choose
RAEVKA
from 18h 24min
from 2d 23h 15min		 Choose
KORMILOVKA
from 16h 14min
from 15h 22min		 Choose
ULKAN
from 2h 6min
from 3d 5h 38min		 Choose
SERGACH
from 3h 19min
from 3d 11h 2min		 Choose
VURNARIE
from 6h 3min
from 3d 8h 18min		 Choose
KIZNER
from 18h 40min
from 2d 19h 41min		 Choose
MOZHGA
from 20h 9min
from 2d 18h 12min		 Choose
BISERTSKIY ZAVOD
from 21h 5min
from 2d 40min		 Choose
OTRADO-KUBANSKAYA
from 4h 26min
from 6d 9min		 Choose
KAVKAZSKAYA
from 7h 17min
from 5d 21h 18min		 Choose
YUKTALI
from 1h 51min
from 5d 2h 5min		 Choose
OLEKMA
from 5h 45min
from 4d 22h 11min		 Choose
HANI
from 8h 9min
from 4d 19h 47min		 Choose
IKABYA
from 12h 35min
from 4d 15h 21min		 Choose
NOVAYA CHARA
from 15h 36min
from 4d 12h 20min		 Choose
KUANDA
from 21h 12min
from 4d 6h 44min		 Choose
MOORE
from 20h 39min
from 3d 15h 40min		 Choose
NAVASHINO
from 21h 16min
Total travel time
from 3d 15h 3min		 Choose
Transfer station
KUEDA
Choose
Transfer time
from 3h 55min
Total travel time
from 2d 8h 24min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 10h 17min
Total travel time
from 5d 19h 26min		 Choose
Transfer station
ALMATQ
Choose
Transfer time
from 7h 55min
Total travel time
from 3d 7h 9min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
rent-car.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru