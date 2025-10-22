|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 5h 5min
|
Total travel timefrom 2d 3h 36min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 3h 58min
|
Total travel timefrom 1d 21h 20min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 1d 20h 56min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 8h 12min
|
Total travel timefrom 1d 21h 4min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 12h 37min
|
Total travel timefrom 1d 23h 41min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 22h 27min
|
Total travel timefrom 2d 15h 41min
|Choose