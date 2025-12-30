|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
TYUMENChoose
Transfer timefrom 4h 9min
Total travel timefrom 1d 3h 35min
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
Transfer timefrom 1h 32min
Total travel timefrom 1d 15h 51min
|
Transfer station
TALITSAChoose
Transfer timefrom 3h 53min
Total travel timefrom 1d 8h 21min
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
Transfer timefrom 4h 7min
Total travel timefrom 1d 11h 48min
|
Transfer station
PERMChoose
Transfer timefrom 4h 28min
Total travel timefrom 2d 4h 36min
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
Transfer timefrom 3h 45min
Total travel timefrom 1d 22h 19min
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
Transfer timefrom 11h 5min
Total travel timefrom 1d 14h 24min
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
Transfer timefrom 8h 27min
Total travel timefrom 1d 4h 49min
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
Transfer timefrom 8h 50min
Total travel timefrom 1d 4h 52min
|
Transfer station
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transfer timefrom 8h 43min
Total travel timefrom 1d 4h 49min
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
Transfer timefrom 9h 1min
Total travel timefrom 1d 4h 39min
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
Transfer timefrom 8h 54min
Total travel timefrom 1d 4h 58min
|
Transfer station
SURGUTChoose
Transfer timefrom 9h 42min
Total travel timefrom 1d 4h 16min
|
Transfer station
SALIEMChoose
Transfer timefrom 8h 52min
Total travel timefrom 1d 4h 56min
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
Transfer timefrom 9h 4min
Total travel timefrom 1d 4h 57min
|
Transfer station
UFAChoose
Transfer timefrom 17h 59min
Total travel timefrom 2d 14h 34min
|
Transfer station
ASHAChoose
Transfer timefrom 21h 29min
Total travel timefrom 2d 11h 4min
|
Transfer station
REVDAChoose
Transfer timefrom 19h 46min
Total travel timefrom 1d 21h 55min
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
Transfer timefrom 9h 2min
Total travel timefrom 1d 5h 14min
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
Transfer timefrom 13h 57min
Total travel timefrom 1d 18h 36min
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
Transfer timefrom 4h 42min
Total travel timefrom 2d 3h 51min
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
Transfer timefrom 1h 19min
Total travel timefrom 2d 7h 14min
|
Transfer station
MIASSChoose
Transfer timefrom 9h 11min
Total travel timefrom 1d 23h 22min
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
Transfer timefrom 6h 53min
Total travel timefrom 2d 1h 40min
|
Transfer station
SULEYAChoose
Transfer timefrom 3h 47min
Total travel timefrom 2d 4h 46min
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
Transfer timefrom 1h 57min
Total travel timefrom 2d 6h 36min
|
Transfer station
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
Transfer timefrom 21h 48min
Total travel timefrom 2d 19h 53min
|
Transfer station
KIZNERChoose
Transfer timefrom 23h 15min
Total travel timefrom 2d 18h 26min
|
Transfer station
AGRYZChoose
Transfer timefrom 3h 41min
Total travel timefrom 2d 14h
|
Transfer station
AMZYAChoose
Transfer timefrom 6h 38min
Total travel timefrom 2d 11h 3min
|
Transfer station
YANAULChoose
Transfer timefrom 7h 40min
Total travel timefrom 2d 10h 1min
|
Transfer station
SARAPULChoose
Transfer timefrom 5h 15min
Total travel timefrom 2d 12h 26min
|
Transfer station
KUEDAChoose
Transfer timefrom 8h 48min
Total travel timefrom 2d 8h 53min
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
Transfer timefrom 9h 44min
Total travel timefrom 2d 7h 57min
|
Transfer station
CHADChoose
Transfer timefrom 11h 45min
Total travel timefrom 2d 5h 56min
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
Transfer timefrom 13h 39min
Total travel timefrom 2d 4h 2min
|
Transfer station
KAZANChoose
Transfer timefrom 16h 40min
Total travel timefrom 3d 1h 1min
|
Transfer station
KAMBARKAChoose
Transfer timefrom 6h 14min
Total travel timefrom 2d 11h 27min
|