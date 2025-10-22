FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations OB - CHERNUSHKA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 2h 1min
Total travel time
from 1d 3h 33min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 1h 17min
Total travel time
from 1d 2h 54min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 4h 20min
Total travel time
from 1d 4h 15min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 4h 29min
Total travel time
from 1d 3h 5min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 4h 2min
Total travel time
from 1d 4h 23min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 54min
Total travel time
from 1d 4h 32min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 4h 6min
Total travel time
from 1d 3h 45min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 5min
Total travel time
from 1d 4h 22min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Choose
Transfer time
from 4h 4min
Total travel time
from 1d 3h 50min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 8h 19min
Total travel time
from 3d 43min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Choose
Transfer time
from 3h 34min
Total travel time
from 1d 4h 23min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 9h 53min
Total travel time
from 1d 4h 41min		 Choose
Transfer station
KARGAT
Choose
Transfer time
from 7h 30min
Total travel time
from 1d 3h 18min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 9h 50min
Total travel time
from 1d 4h 39min		 Choose
Transfer station
CHULIEMSKAYA
Choose
Transfer time
from 13h 8min
Total travel time
from 1d 3h 14min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 21h 51min
Total travel time
from 3d 4h 23min		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Choose
Transfer time
from 5h 22min
Total travel time
from 3d 20h 52min		 Choose
Transfer station
PETROV VAL
Choose
Transfer time
from 12h 40min
Total travel time
from 3d 13h 34min		 Choose
Transfer station
SENNAYA
Choose
Transfer time
from 2h 44min
Total travel time
from 2d 23h 30min		 Choose
Transfer station
VOZROZHDENIE
Choose
Transfer time
from 5h 53min
Total travel time
from 2d 20h 21min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 8h 30min
Total travel time
from 2d 17h 44min		 Choose
Transfer station
YURGA
Choose
Transfer time
from 3h 57min
Total travel time
from 1d 10h 36min		 Choose
Transfer station
YALUTOROVSK
Choose
Transfer time
from 3h 32min
Total travel time
from 1d 5h 13min		 Choose
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 33min
Total travel time
from 1d 5h 12min		 Choose
Transfer station
GOLIESHMANOVO
Choose
Transfer time
from 3h 41min
Total travel time
from 1d 5h 4min		 Choose
Transfer station
MASLYANSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 48min
Total travel time
from 1d 4h 57min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Choose
Transfer time
from 3h 50min
Total travel time
from 1d 4h 55min		 Choose
Transfer station
UBINSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 32min
Total travel time
from 1d 4h 44min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Choose
Transfer time
from 4h 56min
Total travel time
from 1d 9h 37min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 47min
Total travel time
from 1d 4h 58min		 Choose
