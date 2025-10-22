|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 1d 3h 33min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 2h 54min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 1d 4h 15min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 29min
|
Total travel timefrom 1d 3h 5min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 1d 4h 23min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 54min
|
Total travel timefrom 1d 4h 32min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 4h 6min
|
Total travel timefrom 1d 3h 45min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 1d 4h 22min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 1d 3h 50min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 8h 19min
|
Total travel timefrom 3d 43min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 3h 34min
|
Total travel timefrom 1d 4h 23min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 9h 53min
|
Total travel timefrom 1d 4h 41min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 7h 30min
|
Total travel timefrom 1d 3h 18min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 9h 50min
|
Total travel timefrom 1d 4h 39min
|Choose
|
Transfer station
CHULIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 8min
|
Total travel timefrom 1d 3h 14min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 21h 51min
|
Total travel timefrom 3d 4h 23min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 5h 22min
|
Total travel timefrom 3d 20h 52min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 12h 40min
|
Total travel timefrom 3d 13h 34min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 2d 23h 30min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 5h 53min
|
Total travel timefrom 2d 20h 21min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 8h 30min
|
Total travel timefrom 2d 17h 44min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 1d 10h 36min
|Choose
|
Transfer station
YALUTOROVSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 32min
|
Total travel timefrom 1d 5h 13min
|Choose
|
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 1d 5h 12min
|Choose
|
Transfer station
GOLIESHMANOVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 41min
|
Total travel timefrom 1d 5h 4min
|Choose
|
Transfer station
MASLYANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 1d 4h 57min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 1d 4h 55min
|Choose
|
Transfer station
UBINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 32min
|
Total travel timefrom 1d 4h 44min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 1d 9h 37min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 1d 4h 58min
|Choose