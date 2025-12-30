|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 15h 56min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 34min
|
Total travel timefrom 1d 9h 57min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 11h 36min
|
Total travel timefrom 1d 38min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 13h 59min
|
Total travel timefrom 22h 15min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 10h 30min
|
Total travel timefrom 1d 1h 47min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 3h 41min
|
Total travel timefrom 2d 4h 1min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 8h 22min
|
Total travel timefrom 1d 4h 34min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 12h 40min
|
Total travel timefrom 1d 19h 2min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 15min
|
Total travel timefrom 2d 12h 55min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 35min
|
Total travel timefrom 2d 9h 35min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 9h 34min
|
Total travel timefrom 2d 8h 36min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 14min
|
Total travel timefrom 2d 10h 56min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 40min
|
Total travel timefrom 2d 2h 21min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 35min
|
Total travel timefrom 2d 4h 25min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 17h 23min
|
Total travel timefrom 2d 34min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 16h 23min
|
Total travel timefrom 1d 15h 19min
|Choose
|
Transfer station
EVDAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 23h 55min
|
Total travel timefrom 1d 18h 15min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 18min
|
Total travel timefrom 2d 7h 52min
|Choose