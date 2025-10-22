|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 1d 6h 2min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 6h 44min
|
Total travel timefrom 15h 55min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 4h 16min
|
Total travel timefrom 17h 50min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 5h 33min
|
Total travel timefrom 17h 6min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 9h 53min
|
Total travel timefrom 1d 15h 59min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 10h 41min
|
Total travel timefrom 23h 35min
|Choose
|
Transfer station
KUZOVATOVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 24min
|
Total travel timefrom 17h 15min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 3min
|
Total travel timefrom 20h 15min
|Choose
|
Transfer station
NOCHKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 18min
|
Total travel timefrom 21h
|Choose