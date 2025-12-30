|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 22h 46min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 12min
|
Total travel timefrom 1d 17h 18min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 14min
|
Total travel timefrom 1d 11h 42min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 19h 49min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 22h 2min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 9h 8min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 2h 34min
|
Total travel timefrom 21h 48min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 3h 51min
|
Total travel timefrom 1d 10h 54min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 12h 56min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 10h 59min
|
Total travel timefrom 1d 15h 22min
|Choose
|
Transfer station
TORBEEVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 8min
|
Total travel timefrom 22h 39min
|Choose
|
Transfer station
ZUBOVA POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 22h 37min
|Choose
|
Transfer station
POT'MAChoose
|
Transfer timefrom 3h 51min
|
Total travel timefrom 22h 38min
|Choose
|
Transfer station
KOVYLKINOChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 22h 38min
|Choose